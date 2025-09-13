Fútbol LaLiga EA Sports El Alavés vuelve a ganar en San Mamés 20 años después (0-1) I. G. | EITB Publicado: 13/09/2025 20:24 (UTC+2) Última actualización: 13/09/2025 21:23 (UTC+2) Tras una primera parte sin goles ni ocasiones, los babazorros han conseguido los tres puntos gracias al gol en propia puerta de Berenguer. Jugadores del Alavés celebrando el gol. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Alavesek San Mamesen irabazi du berriz 20 urteren ondoren (0-1)

El Deportivo Alavés ha ganado por 0-1 al Athletic Club en el derbi de la 4ª jornada de LaLiga EA Sports que ha enfrenta a ambos equipos este sábado en San Mamés, logrando una victoria que no conseguía en la capital bizkaína desde hace 20 años.

La primera parte ha sido espesa, sin goles ni acciones relevantes en ambas áreas. El equipo rojiblanco ha llevado la iniciativa el juego, pero no ha encontrado resquicios en el sólido sistema defensivo del cuadro albiazul y apenas ha generado peligro, salvo en algún balón aéreo que ha traído cierta inquietud a Antonio Sivera.

De hecho, solo Jauregizar ha conseguido tirar a puerta, el único tiro a puerta del partido en la primera mitad, pero Sivera lo ha blocado bien. Por parte del equipo vitoriano, Blanco lo han intentado con un tiro desviado por la defensa, y han pedido penalti tras un disparo de Guridi que ha impactado en la mano de Sancet, pero el navarro lo tenía pegado al cuerpo.

A la vuelta de los vestuarios, el Alavés se ha puesto por delante en el marcador, con algo de fortuna. Tras un córner, Denis Suárez ha centrado el balón, pero Berenguer lo ha desviado y el balón ha entrado a la portería sin que Unai Simón pudiera evitarlo (0-1).

Los rojiblancos han salido a por el empate con todo. Iñaki Williams ha fallado un cabezazo que parecía un gol cantado, y Berenguer también ha estado a punto de marcar con un tiro cruzado desde la frontal.

Al final, los babazorros han conseguido sumar los tres puntos en San Mamés, algo que no conseguían desde hace 20 años.