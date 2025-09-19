Cerrar

Goles de LaLiga Hypermotion

Los goles de todos los partidos de la 6ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026

EITB MEDIA

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la sexta jornada de LaLiga Hypermotion.

  • LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 6. jardunaldiko golak eta laburpenak

Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 6ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026.

Deportivo-Huesca

Cultural Leonesa-Castellón

Andorra-Mirandés

Leganés-Las Palmas

Almería-Sporting

Ceuta-Zaragoza

Albacete-Valladolid

Eibar-Real Sociedad B

Málaga-Cádiz

Córdoba-Racing

Burgos-Granada

