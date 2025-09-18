Fútbol Nota de prensa La Federación Vasca no da por cerrado el partido con Palestina, pero admite conversaciones para su celebración EITB MEDIA Publicado: 18/09/2025 11:58 (UTC+2) Última actualización: 18/09/2025 12:12 (UTC+2) A través de una nota de prensa, la Federación Vasca de Fútbol ha asegurado que llevan tiempo en conversaciones con la Federación Palestina. Foto de archivo de la Euskal Selekzioa. EFE Whatsapp

A raíz de las informaciones difundidas el miércoles por la noche en la Cadena Ser sobre el posible encuentro entre las selecciones de fútbol Euskadi-Palestina, la Federación Vasca de Fútbol ha emitido un comunicado explicando la situación.

En dicha nota, se concreta que ambas federaciones están "trabajando en la posibilidad de organizar un encuentro amistoso de carácter solidario entre Euskal Selekzioa y la Selección Palestina, con el objetivo de reclamar y defender la paz". Sin embargo, los responsables de la Federación explican que la organización "es compleja".

Por lo tanto, según la nota, "llegado el momento, comunicarán los detalles de este posible encuentro".