Fútbol LaLiga Hypermotion El Eibar se impone al Sanse en el derbi de Ipurua (2-1) I. G. | EITB Publicado: 21/09/2025 20:35 (UTC+2) Última actualización: 21/09/2025 20:46 (UTC+2) Un gol en propia y otro de Bautista han encarrilado la victoria armera, que los txuri-urdin han maquillado con un golazo de Mikel Rodríguez. Eibar 2-1 Sanse. Foto: SD Eibar Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Eibarrek Sanse gainditu du Ipuruako derbian (2-1)

El Eibar se ha llevado el derbi vasco disputado contra el Sanse este domingo en Ipurua en la 6ª jornada de LaLiga Hypermotion.

En una primera parte donde no ha habido demasiadas ocasiones por parte de ambos equipos, los locales han tenido algo más de control del balón, y han logrado abrir el marcador gracias a un error defensivo de Balda, que, al intentar pasar el balón a su portero, ha acabado marcando en propia puerta (1-0).

En la segunda parte, el Eibar ha ampliado la ventaja con una gran jugada individual de Bautista que él mismo se ha encargado de marcar (2-0).

Los armeros han podido ampliar aun más la ventaja con un poste de Martón, pero en lugar de ello han sido los txuri-urdin quienes han recortado distancias, ya en el descuento, con un golazo de Mikel Rodríguez (2-1).