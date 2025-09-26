Cerrar

Fútbol

Goles de LaLiga EA Sports

Los goles de todos los partidos de la 7ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026

EITB MEDIA

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la 7ª jornada de LaLiga EA Sports.

  • LaLiga EA Sports. Imagen: EITB Media

    LaLiga EA Sports. Imagen: EITB Media

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 7. jardunaldiko golak eta laburpenak

Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 7ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Girona-Espanyol

Getafe-Levante

Atlético Madrid-Real Madrid

Mallorca-Alavés

Villarreal-Athletic Club

Rayo-Sevilla

Elche-Celta

Barcelona-Real Sociedad

Betis-Osasuna

Valencia-Oviedo

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online