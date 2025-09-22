Fútbol Gala en París Dembele consigue su primer Balón de Oro y Bonmatí prolonga su reinado con el tercero en su cuenta Agencias | EITB Media Publicado: 22/09/2025 23:41 (UTC+2) Última actualización: 22/09/2025 23:58 (UTC+2) El delantero francés del París Saint Germain ha precedido en la clasificación del premio a Lamine Yamal, delantero del Barcelona, y a su compañero de equipo Vitinha. Por su parte, la catalana ha superado en la votación final a Mariona Caldentey, actual jugadora del Arsenal. Bonmatí y Dembele con los galardones en París. Fotos: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Dembelek bere lehen Urrezko Baloia lortu du, eta Bonmatik bere erreginaldia luzatu du hirugarrenarekin

El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, ha sido galardonado este lunes con el Balón de Oro 2025 que conceden la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París. Por su parte, la centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí ha prolongado su reinado como la mejor futbolista del planeta al conquistar por tercer año consecutivo el Balón de Oro, un hito inédito hasta la fecha.

Dembelé ha precedido en la clasificación del premio a Lamine Yamal, delantero del Barcelona, y a su compañero de equipo Vitinha. Han completado el 'top 5' egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el también azulgrana Raphinha.

El galo, de 28 años, brilló con luz propia y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

El futbolista de Vernon, exjugador del Barcelona, releva en el palmarés del galardón al español Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, y es el primer francés que lo gana desde que recayó en Karim Benzema, entonces delantero del Real Madrid y actualmente en el Al Ittihad saudí.

El atacante del PSG es el sexto jugador de su país en ganar el Balón de Oro, tras Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).

Por otro lado, Bonmatí aspiraba a convertirse en la primera mujer que ganaba el galardón en tres ocasiones y lo ha conseguido al imponerse en la votación final a Mariona Caldentey, actual jugadora del Arsenal.

La centrocampista de Sant Pere de Ribes ha enlazado además su tercer podio consecutivo, algo que hasta ahora solo había logrado la australiana Sam Kerr, que fue tercera en 2021 y 2022, y segunda en 2023.