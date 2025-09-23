Fútbol LaLiga Hypermotion Ziganda, nuevo entrenador de la Cultural Leonesa EITB Media Publicado: 23/09/2025 16:33 (UTC+2) Última actualización: 23/09/2025 16:52 (UTC+2) El estreno oficial del técnico de Larrainzar, ocupando el lugar del destituido Raúl Llona, llegará en la séptima jornada de liga el próximo domingo -18:30 horas- en el Nuevo Estadio José Zorrilla en el derbi ante el Real Valladolid. Presentación José Ángel Ziganda en León. Imagen: Cultural y Deportiva Leonesa Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Ziganda, Cultural Leonesaren entrenatzaile berria

La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con el técnico navarro de 58 años, José Ángel Cuco Ziganda para su incorporación como entrenador del primer equipo para la presente temporada.

El entrenador de Larrainzar llega a León acompañado por los técnicos asistentes Jorge Pérez y Julián Marín y realizará la primera sesión de entrenamiento esta tarde y mañana ya se sentará en el banquillo en el torneo solidario cuadrangular que se disputa en el estadio Reino de León y en el que participarán también la Ponferradina, Zamora y Ourense.

Su estreno oficial como técnico culturalista ocupando el lugar del destituido Raúl Llona llegará en la séptima jornada de liga el próximo domingo -18:30 horas- en el Nuevo Estadio José Zorrilla en el derbi ante el Real Valladolid.

Ziganda fue futbolista profesional en clubes como el Club Atlético Osasuna o el Athletic Club, llegando a ser internacional en dos ocasiones, disputando en la máxima categoría 381 encuentros, anotando 111 goles.

Una vez finalizada su etapa como jugador, inició su trayectoria en los banquillos en las secciones inferiores del conjunto navarro, para posteriormente pasar por banquillos de clubes como el Xerez Club Deportivo, el Athletic Club -en la máxima categoría-, el Real Oviedo o la SD Huesca, donde fue destituido en octubre de 2023 en la que ha sido hasta ahora su última experiencia en un banquillo.