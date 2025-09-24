Fútbol En Inglaterra Roberto Olabe será el nuevo director deportivo del Aston Villa AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 24/09/2025 10:46 (UTC+2) Última actualización: 24/09/2025 11:19 (UTC+2) El exdirector de fútbol de la Real Sociedad sustituirá a Monchi, tras dejar el club txuriurdin el pasado verano, tras siete años de trayectoria. Foto de archivo de Roberto Olabe. Foto: EFE Whatsapp

El exdirector de fútbol de la Real Sociedad Roberto Olabe se incorpora al Aston Villa como sustituto de Monchi al frente de la dirección deportiva del club inglés.

El vitoriano dejó la Real Sociedad el verano pasado tras siete años. Durante su etapa en Zubieta, Olabe participó en el desarrollo de futbolistas como Alexander Isak, Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Mikel Merino.

El pasado junio la Real le entregó la insignia de oro y brillantes del club en reconocimiento al trabajo que desarrolló durante los siete años que estuvo en San Sebastián. Olabe fue uno de los artífices de los éxitos modernos del club con una Copa del Rey y cinco clasificaciones europeas consecutivas entre 2020 y 2025.