Fútbol Liga F Moeve El derbi Eibar-Real Sociedad de la Liga F Moeve se jugará el domingo 19 de octubre a las 12:00 horas EITB Publicado: 24/09/2025 13:17 (UTC+2) Última actualización: 24/09/2025 13:17 (UTC+2) Tendrá lugar, en Ipurua, dentro de la octava jornada de la Liga F Moeve de esta temporada 2025-26. Por el momento, tras cuatro partidos disputados, el Eibar es decimoquinto en la clasificación, con un punto, y la Real, invicta, es tercera, con diez puntos. Eibar y Real Sociedad jugarán el próximo 19 de octubre. Foto: EITB. Whatsapp

El derbi Eibar-Real Sociedad de la octava jornada de la Liga F Moeve de la temporada 2025-26 se jugará el 19 de octubre, domingo, a las 12:00 horas, en Ipurua, según ha confirmado la propia competición.

Este Eibar-Real Sociedad será el primer derbi vasco del campeonato. Por el momento, con cuatro jornadas disputadas, el Eibar ocupa la decimoquinta posición de la clasificación, con un punto, en tanto que la Real, que no ha perdido ningún partido, es tercera, con diez puntos.

Antes de este encuentro de Ipurua, el Eibar visitará al Levante, este domingo (a las 12:00 horas), recibirá al FC Barcelona el sábado 4 de octubre (a las 15:00 horas) y jugará, el domingo 12 de octubre, en el campo del Costa Adeje Tenerife (a las 12:00 horas). Por su parte, la Real Sociedad juega en Badalona a las 12:00 horas de este sábado, recibe en Zubieta al Costa Adeje Tenerife el sábado 4 de octubre (a las 12:00 horas), y visita al Granada el sábado 11 de octubre, en otro choque fijado para las 12:00 horas.