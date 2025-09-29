Cerrar

Fútbol

Goles de LaLiga Hypermotion

Los goles de todos los partidos de la 8ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026

EITB MEDIA

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la octava jornada de LaLiga Hypermotion.

  • LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media

    LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 8. jardunaldiko golak eta laburpenak

Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 8ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026.

Ceuta-Eibar (0-1)

Deportivo-Almería

Andorra-Leganés

Huesca-Burgos

Granada-Real Sociedad B

Zaragoza-Córdoba

Castellón-Sporting de Gijón

Racing Santander-Málaga

Valladolid-Mirandés

Las Palmas-Cádiz

Cultural Leonesa-Albacete

