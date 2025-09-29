Fútbol
Goles de LaLiga Hypermotion
Los goles de todos los partidos de la 8ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026
EITB MEDIA
Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la octava jornada de LaLiga Hypermotion.
-
LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media
Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 8. jardunaldiko golak eta laburpenak
Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 8ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026.
Ceuta-Eibar (0-1)
Deportivo-Almería
Andorra-Leganés
Huesca-Burgos
Granada-Real Sociedad B
Zaragoza-Córdoba
Castellón-Sporting de Gijón
Racing Santander-Málaga
Valladolid-Mirandés
Las Palmas-Cádiz
Cultural Leonesa-Albacete