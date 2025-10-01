Fútbol Jornada 11 LaLiga EA Sports Derbi vasco en Anoeta y duelos clave en la jornada 11 de LaLiga Publicado: 01/10/2025 18:34 (UTC+2) Última actualización: 01/10/2025 18:45 (UTC+2) LaLiga ha publicado los horarios de la jornada 11, con encuentros clave como el derbi vasco en Anoeta entre la Real Sociedad y el Athletic, además de partidos importantes para los equipos que buscan salir de la zona baja. Take Kubo e Iñigo Ruiz de Galarreta. Imagen: Europa Press Whatsapp

Euskaraz irakurri: Euskal derbia Anoetan eta partidu erabakigarriak, LaLigako 11. jardunaldian

La Real Sociedad recibirá al Athletic Club el sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas en el estadio de Anoeta. La Real buscará mantener su buena forma ante un Athletic Club que intentará dar un golpe sobre la mesa y sumar tres puntos cruciales.

El domingo 2 de noviembre a las 14:00 horas, Mendizorroza acogerá un duelo clave entre Alavés y Espanyol. Los vitorianos buscarán hacerse fuertes en casa para seguir sumando, mientras que el Espanyol necesita imperiosamente los tres puntos para salir de la zona peligrosa.

La jornada se cerrará el lunes 3 de noviembre a las 21:00 horas con el enfrentamiento entre el Real Oviedo y Osasuna en el Carlos Tartiere. Los asturianos buscarán hacerse fuertes en casa ante un equipo navarro que, aunque ha tenido altibajos, es peligroso y no puede permitirse perder.