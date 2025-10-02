Fútbol Eliminatorias Alavés y Osasuna pasan a la tercera ronda de la Copa de la Reina EITB Media Publicado: 02/10/2025 10:31 (UTC+2) Última actualización: 02/10/2025 10:55 (UTC+2) Las Gloriosas vencieron 3-0 en casa al Racing de Santander, y las rojillas se impusieron 2-4 al Olympia Las Rozas. Imagen: @Osasuna_fem / @AlavesFem Whatsapp

Osasuna y Alavés disputarán la tercera ronda de la Copa de la Reina, tras sus victorias en los encuentros de segunda ronda de este miércoles.

Las Gloriosas se impusieron al Racing de Santander en casa, 3-0. Los goles albiazules fueron obra de Raquel y Celia todos ellos en la primera mitad. El cuadro gasteiztarra administró la renta en la segunda parte y logró seguir en la competición.

Las rojillas, por su parte, hicieron lo propio contra el Olympia Las Rozas (2-4), reencontrándose así con la victoria, después de dos derrotas consecutivas en liga ante Tenerife B y Villarreal

Los ocho equipos ganadores de esta segunda ronda, además de los dos recién ascendidos (Alhama ElPozo y DUX Logroño) y los clasificados del noveno al decimocuarto puesto de la pasada Liga F, disputarán los octavos de final del 4 al 6 de diciembre.

Resultados de la segunda ronda:

Racing de Santander-Alavés (0-3)

Olympia Las Rozas-Osasuna (2-4)

AEM-Europa (1-3)

Villarreal-Valencia (1-3)

Sporting de Gijón-Oviedo (0-1)

Rayo Vallecano-Sport Extremadura (1-5)

Sporting Huelva-Málaga (3-0)

Guiniguada Apolinario-Spar Gran Canaria (1-0)