Fútbol En San Mamés Euskal Selekzioa y Palestina disputarán un partido en San Mamés el 15 de noviembre EITB MEDIA Publicado: 02/10/2025 14:22 (UTC+2) Última actualización: 02/10/2025 14:22 (UTC+2) La Federación Vasca de Fútbol ha hecho oficial el acuerdo para celebrar este amistoso. Ha especificado que el encuentro tendrá carácter solidario y que será presentado este sábado. Foto de archivo de Euskal Selekzioa. EFE

Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioak eta Palestinak partida jokatuko dute San Mamesen, azaroaren 15ean

Euskal Selekzioa y Palestina jugarán un partido amistoso el próximo 15 de noviembre, en San Mamés. Este sábado, 4 de octubre, tendrá lugar la presentación de la iniciativa solidaria, a las 11:30 horas, en el Museo de la Paz de Gernika, donde rubricarán el acuerdo alcanzado por ambas federaciones.

Participarán en el acto el presidente de la Federación palestina de fútbol, Jibril Rajoub, el vicepresidente Susan Shalabi, el jugador vasco Yaser Hamed e Iker Goñi, presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Euskadiko Futbol Federazioko presidenteak hartuko dute parte norgehiagokaren aurkezpenean.

Según han añadido en la nota, "el fútbol puede servir como altavoz de solidaridad, y creemos que así debe ser. Así, las Federaciones vasca y palestina hemos llegado a un acuerdo pra disputar este partido, con el fin de defender y pedir la paz".