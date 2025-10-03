Fútbol
Clasificación Mundial 2026
De la Fuente convoca a Simón, Vivian, Remiro y Oyarzabal para los próximos partidos de España
Agencias | EITB
En la lista del seleccionador también están Martín Zubimendi y Mikel Merino, ambos del Arsenal. La selección española se enfrentará a Georgia y Bulgaria en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026.
Martin Zubimendi, también convocado, celebrando un gol con España. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: De la Fuentek Simon, Vivian, Remiro eta Oyarzabal deitu ditu Espainiaren hurrengo partidetarako
Los jugadores del Athletic Unai Simón y Dani Vivian y los futbolistas de la Real Sociedad Álex Remiro y Mikel Oyarzabal han sido incluidos en la convocatoria para los próximos partidos de la Selección.
Los exrealistas Martín Zubiomendi y Mikel Merino, ambos en el Arsenal actualmente, también han sido convocados.
La ausencia del capitán Álvaro Morata en la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para enfrentarse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, es la gran novedad, junto a los regresos de Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena y Samu Aghehowa. Tampoco está Nico Williams, recuperándose aún de su última lesión.
El partido ante Georgia se disputará el próximo sábado 11 de octubre y contra Bulgaria jugarán el siguiente martes.
La lista de España para la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026 la integran:
PORTEROS
Unai Simón (Athletic Club)
David Raya (Arsenal/ING)
Álex Remiro (Real Sociedad)
DEFENSAS
Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
Pedro Porro (Tottenham/ING)
Robin Le Normand (Atlético de Madrid)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Dani Vivian (Athletic Club)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Marc Cucurella (Chelsea/ING)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)
CENTROCAMPISTAS
Rodri (Manchester City/ING)
Álex Baena (Atlético de Madrid)
Martín Zubimendi (Arsenal/ING)
Pablo Barrios (Atlético de Madrid)
Mikel Merino (Arsenal/ING)
Pedri (Barcelona)
Fabián Ruiz (PSG/FRA)
Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE)
Dani Olmo (Barcelona)
DELANTEROS
Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)
Ferran Torres (Barcelona)
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)
Lamine Yamal (Barcelona)
Jesús Rodríguez (Como/ITA)
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
Samu Aghehowa (Oporto/POR)