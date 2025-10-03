Fútbol Clasificación Mundial 2026 De la Fuente convoca a Simón, Vivian, Remiro y Oyarzabal para los próximos partidos de España Agencias | EITB Publicado: 03/10/2025 12:51 (UTC+2) Última actualización: 03/10/2025 14:06 (UTC+2) En la lista del seleccionador también están Martín Zubimendi y Mikel Merino, ambos del Arsenal. La selección española se enfrentará a Georgia y Bulgaria en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Martin Zubimendi, también convocado, celebrando un gol con España. Imagen: EITB. Whatsapp

Los jugadores del Athletic Unai Simón y Dani Vivian y los futbolistas de la Real Sociedad Álex Remiro y Mikel Oyarzabal han sido incluidos en la convocatoria para los próximos partidos de la Selección.

Los exrealistas Martín Zubiomendi y Mikel Merino, ambos en el Arsenal actualmente, también han sido convocados.

La ausencia del capitán Álvaro Morata en la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para enfrentarse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, es la gran novedad, junto a los regresos de Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena y Samu Aghehowa. Tampoco está Nico Williams, recuperándose aún de su última lesión.

El partido ante Georgia se disputará el próximo sábado 11 de octubre y contra Bulgaria jugarán el siguiente martes.

La lista de España para la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026 la integran:

PORTEROS

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal/ING)

Álex Remiro (Real Sociedad)

DEFENSAS

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Pedro Porro (Tottenham/ING)

Robin Le Normand (Atlético de Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Dani Vivian (Athletic Club)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

CENTROCAMPISTAS

Rodri (Manchester City/ING)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Martín Zubimendi (Arsenal/ING)

Pablo Barrios (Atlético de Madrid)

Mikel Merino (Arsenal/ING)

Pedri (Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG/FRA)

Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE)

Dani Olmo (Barcelona)

DELANTEROS

Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)

Ferran Torres (Barcelona)

Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)

Lamine Yamal (Barcelona)

Jesús Rodríguez (Como/ITA)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Samu Aghehowa (Oporto/POR)