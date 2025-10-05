Fútbol A las 13:00 horas El Getxo tendrá un rival de Primera en la primera eliminatoria de Copa del Rey que se sortea este lunes Agencias | EITB Publicado: 05/10/2025 10:44 (UTC+2) Última actualización: 05/10/2025 10:44 (UTC+2) Los bizkainos eliminaron este sábado al Betis Valladolid y estarán en el sorteo del lunes junto a Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Eibar y otros 107 equipos. El Getxo vuelve a la Copa 40 años después. Foto: @fvf_bff Whatsapp

Un total de 112 equipos, incluido el Getxo, conocerán este lunes sus emparejamientos para la primera eliminatoria de la Copa del Rey en el sorteo que se celebrará en la Ciudad del Fútbol a partir de las 13:00 horas.

El equipo de la márgen derecha vuelve a la competición copera tras 40 años de ausencia y tras haber eliminado este sábado al Betis Valladolid.

Los criterios de proximidad supondrán dividir la geografía española en cuatro grupos diferentes y sortear los emparejamientos grupo a grupo hasta completar los 56 duelos previstos para una primera eliminatoria a disputar entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre, informa la RFEF.

Además de la proximidad, el otro criterio que impera en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría frente a los de superior, estableciéndose así eliminatorias a partido único en los que el conjunto de inferior división ejercerá siempre como local, agrega el organismo.

El Athletic, exento del sorteo

Los cuatro conjuntos participantes en la Supercopa de España, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, quedan exentos de esta ronda de la que forman parte 112 equipos: 16 de Primera, 21 de Segunda y Primera RFEF, 29 de Segunda RFEF, 11 de Tercera RFEF, 4 de Copa Federación y los 10 de las categorías territoriales procedentes de la previa resuelta este sábado.