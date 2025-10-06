Fútbol LaLiga Hypermotion El Sporting destituye a Asier Garitano EITB Publicado: 06/10/2025 00:16 (UTC+2) Última actualización: 06/10/2025 00:16 (UTC+2) Es una decisión que llega tras la derrota frente al Castellón por 3-1, que suponía el quinto partido perdido de forma consecutiva. Imagen de archivo de Asier Garitano, en su etapa en la Real Sociedad. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Asier Garitanok ez du Sportingeko entrenatzailea izaten jarraituko

El Sporting ha anunciado la destitución con efecto inmediato de su entrenador, Asier Garitano.

Es una decisión que llega tras la derrota frente al Castellón por 3-1, que suponía el quinto partido perdido de forma consecutiva en una larga racha sin sumar puntos que ha puesto al Sporting en la mitad baja de la tabla de LaLiga Hypermotion.

Garitano asumió el cargo el pasado mes de abril, tomando el relevo de Rubén Albés en un momento muy delicado para la entidad en lo deportivo.

Esta nueva temporada había arrancado con tres triunfos consecutivos, pero esta mala racha de resultados ha terminado por precipitar su cese.

En total, Garitano ha dirigido al Sporting en 16 partidos, logrando un balance de 8 victorias y 8 derrotas, sin haber cosechado nunca un empate.