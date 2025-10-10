Los goles de todos los partidos de la 9ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026

Actualiza el navegador para disfrutar de una mejor experiencia de visualización.

Te recomendamos que actualices tu navegador a la versión más reciente para evitar problemas de compatibilidad con algunas funciones de nuestra web.

Versiones mínimas de navegador recomendadas:

- Google Chrome 37

- Firefox 40

- Internet Explorer Edge

- Safari 2

- Opera 36

Para conocer qué versión de navegador tienes, puedes utilizar whatbrowser.org