Getxo-Alavés, SD Negreira-Real Sociedad y Sant Jordi-Osasuna, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey
Además, el sorteo también ha deparado los siguientes enfrentamientos: Náxara-Eibar, Numancia-Arenas, Valle de Egüés-Andorra, Mutilvera-Zaragoza y Portugalete-Valladolid.
La primera eliminatoria se jugará entre el 28 y el 30 de octubre. Foto: Europa Press.
La primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 incluirá las eliminatorias Getxo-Alavés, un derbi, SD Negreira-Real Sociedad y Sant Jordi-Osasuna, en lo que respecta a los equipos vascos de Primera División. Además, los demás conjuntos de Euskal Herria que han entrado, este lunes, en el sorteo participarán en las siguientes eliminatorias: Náxara-Eibar, Numancia-Arenas, Valle de Egüés-Andorra, Mutilvera-Zaragoza y Portugalete-Valladolid.
Los partidos se disputarán el 28, 29 y 30 de octubre, a partido único.
De esta forma, el Alavés comenzará la Copa con un derbi, ante el Getxo, la Real Sociedad jugará en A Coruña, contra la SD Negreira, y Osasuna visitará Mallorca, frente al Sant Jordi. El Eibar y el Arenas también jugarán como visitantes, en Nájera y en Soria, respectivamente, y Valle de Egüés, Mutilvera y Portugalete harán frente, como locales, a los rivales que les han correspondido en el sorteo.
Estas son todas las eliminatorias de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 (entre paréntesis, categoría en la que compite cada equipo):
Getxo (Regional) - Alavés (1ª)
SD Negreira (Regional) - Real Sociedad (1ª)
CD Sant Jordi (Regional) - Osasuna (1ª)
Valle de Egüés (3ª RFEF) - Andorra (2ª)
Portugalete (3ª RFEF) - Real Valladolid (2ª)
Náxara (2ª RFEF) - Eibar (2ª)
Mutilvera (2ª RFEF) - Real Zaragoza (2ª)
Numancia (2ª RFEF) - Arenas Club (1ª RFEF)
Inter Valdemoro (Regional) - Getafe (1ª)
UD Los Garres (Regional) - Elche (1ª)
Maracena (Regional) - Valencia (1ª)
Atlético Palma Río (Regional) - Real Betis (1ª)
Sant Just (Regional) - Mallorca (1ª)
Puerto de Vega (Regional) - Celta de Vigo (1ª)
Orihuela (Copa RFEF) - Levante (1ª)
Toledo (Copa RFEF) - Sevilla (1ª)
Atlètic Lleida (Copa RFEF) - Espanyol (1ª)
Ourense CF (Copa RFEF) - Real Oviedo (1ª)
UD San Fernando (3ª RFEF) - Albacete (2ª)
CD Azuaga (3ª RFEF) - Leganés (2ª)
CD Roda (3ª RFEF) - Granada (2ª)
Ciudad de Lucena (3ª RFEF) - Villarreal (1ª)
CD Cieza (3ª RFEF) - Córdoba (2ª)
CE Constancia (3ª RFEF) - Girona (1ª)
Caudal Deportivo (3ª RFEF) - Real Sporting de Gijón (2ª)
CD Tropezón (3ª RFEF) - Cultural y Deportiva Leonesa (2ª)
Atlético Tordesillas (3ª RFEF) - Real Burgos (2ª)
Atlético Astorga (2ª RFEF) - Mirandés (2ª)
Rayo Majadahonda (2ª RFEF) - Talavera de la Reina (1ª RFEF)
Navalcarnero (2ª RFEF) - AD Mérida (1ª RFEF)
Alcalá (2ª RFEF) - Tenerife (1ª RFEF)
CD Extremadura (2ª RFEF) - UD Las Palmas (2ª)
Quintanar del Rey (2ª RFEF) - Ibiza (1ª RFEF)
Torrent (2ª RFEF) - Juventud de Torremolinos (1ª RFEF)
La Unión Atlético (2ª RFEF) - Ceuta (2ª)
UCAM Murcia (2ª RFEF) - Cádiz (2ª)
Atlético Antoniano (2ª RFEF) - Castellón (2ª)
CD Estepona Fútbol Senior (2ª RFEF) - Málaga (2ª)
Puente Genil (2ª RFEF) - Cartagena (1ª RFEF)
CF Lorca Deportiva (2ª RFEF) - Almería (2ª)
Real Jaén (2ª RFEF) - CD Eldense (1ª RFEF)
Utebo (2ª RFEF) - Huesca (2ª)
Atlético Baleares (2ª RFEF) - Gimnastic de Tarragona (1ª RFEF)
UE Sant Andreu (2ª RFEF) - Teruel (1ª RFEF)
Reus (2ª RFEF) - Europa (1ª RFEF)
Poblense (2ª RFEF) - Sabadell (1ª RFEF)
Ebro (2ª RFEF) - Tarazona (1ª RFEF)
UD Ourense (2ª RFEF) - Pontevedra (1ª RFEF)
Real Ávila (2ª RFEF) - Real Avilés (1ª RFEF)
Langreo (2ª RFEF) - Racing Club Ferrol (1ª RFEF)
SD Logroñés (2ª RFEF) - Real Racing Club de Santander (2ª)
UD Logroñés (2ª RFEF) - Ponferradina (1ª)
Sámano (2ª RFEF) - RC Deportivo La Coruña (2ª).
Real Murcia (1ª RFEF) - Antequera (1ª RFEF).
Guadalajara (1ª RFEF) - Cacereño (1ª RFEF)