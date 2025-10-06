Cerrar

Getxo-Alavés, SD Negreira-Real Sociedad y Sant Jordi-Osasuna, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey

Además, el sorteo también ha deparado los siguientes enfrentamientos: Náxara-Eibar, Numancia-Arenas, Valle de Egüés-Andorra, Mutilvera-Zaragoza y Portugalete-Valladolid.

  • La primera eliminatoria se jugará entre el 28 y el 30 de octubre. Foto: Europa Press.

La primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 incluirá las eliminatorias Getxo-Alavés, un derbi, SD Negreira-Real Sociedad y Sant Jordi-Osasuna, en lo que respecta a los equipos vascos de Primera División. Además, los demás conjuntos de Euskal Herria que han entrado, este lunes, en el sorteo participarán en las siguientes eliminatorias: Náxara-Eibar, Numancia-Arenas, Valle de Egüés-Andorra, Mutilvera-Zaragoza y Portugalete-Valladolid.

Los partidos se disputarán el 28, 29 y 30 de octubre, a partido único.

De esta forma, el Alavés comenzará la Copa con un derbi, ante el Getxo, la Real Sociedad jugará en A Coruña, contra la SD Negreira, y Osasuna visitará Mallorca, frente al Sant Jordi. El Eibar y el Arenas también jugarán como visitantes, en Nájera y en Soria, respectivamente, y Valle de Egüés, Mutilvera y Portugalete harán frente, como locales, a los rivales que les han correspondido en el sorteo. 

Estas son todas las eliminatorias de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 (entre paréntesis, categoría en la que compite cada equipo):

Getxo (Regional) - Alavés (1ª)

SD Negreira (Regional) - Real Sociedad (1ª)

CD Sant Jordi (Regional) - Osasuna (1ª)

Valle de Egüés (3ª RFEF) - Andorra (2ª)

Portugalete (3ª RFEF) - Real Valladolid (2ª)

Náxara (2ª RFEF) - Eibar (2ª)

Mutilvera (2ª RFEF) - Real Zaragoza (2ª)

Numancia (2ª RFEF) - Arenas Club (1ª RFEF)

Inter Valdemoro (Regional) - Getafe (1ª)

UD Los Garres (Regional) - Elche (1ª)

Maracena (Regional) - Valencia (1ª)

Atlético Palma Río (Regional) - Real Betis (1ª)

Sant Just (Regional) - Mallorca (1ª)

Puerto de Vega (Regional) - Celta de Vigo (1ª)

Orihuela (Copa RFEF) - Levante (1ª)

Toledo (Copa RFEF) - Sevilla (1ª)

Atlètic Lleida (Copa RFEF) - Espanyol (1ª)

Ourense CF (Copa RFEF) - Real Oviedo (1ª)

UD San Fernando (3ª RFEF) - Albacete (2ª)

CD Azuaga (3ª RFEF) - Leganés (2ª)

CD Roda (3ª RFEF) - Granada (2ª)

Ciudad de Lucena (3ª RFEF) - Villarreal (1ª)

CD Cieza (3ª RFEF) - Córdoba (2ª)

CE Constancia (3ª RFEF) - Girona (1ª)

Caudal Deportivo (3ª RFEF) - Real Sporting de Gijón (2ª)

CD Tropezón (3ª RFEF) - Cultural y Deportiva Leonesa (2ª)

Atlético Tordesillas (3ª RFEF) - Real Burgos (2ª)

Atlético Astorga (2ª RFEF) - Mirandés (2ª)

Rayo Majadahonda (2ª RFEF) - Talavera de la Reina (1ª RFEF)

Navalcarnero (2ª RFEF) - AD Mérida (1ª RFEF)

Alcalá (2ª RFEF) - Tenerife (1ª RFEF)

CD Extremadura (2ª RFEF) - UD Las Palmas (2ª)

Quintanar del Rey (2ª RFEF) - Ibiza (1ª RFEF)

Torrent (2ª RFEF) - Juventud de Torremolinos (1ª RFEF)

La Unión Atlético (2ª RFEF) - Ceuta (2ª)

UCAM Murcia (2ª RFEF) - Cádiz (2ª)

Atlético Antoniano (2ª RFEF) - Castellón (2ª)

CD Estepona Fútbol Senior (2ª RFEF) - Málaga (2ª)

Puente Genil (2ª RFEF) - Cartagena (1ª RFEF)

CF Lorca Deportiva (2ª RFEF) - Almería (2ª)

Real Jaén (2ª RFEF) - CD Eldense (1ª RFEF)

Utebo (2ª RFEF) - Huesca (2ª)

Atlético Baleares (2ª RFEF) - Gimnastic de Tarragona (1ª RFEF)

UE Sant Andreu (2ª RFEF) - Teruel (1ª RFEF)

Reus (2ª RFEF) - Europa (1ª RFEF)

Poblense (2ª RFEF) - Sabadell (1ª RFEF)

Ebro (2ª RFEF) - Tarazona (1ª RFEF)

UD Ourense (2ª RFEF) - Pontevedra (1ª RFEF)

Real Ávila (2ª RFEF) - Real Avilés (1ª RFEF)

Langreo (2ª RFEF) - Racing Club Ferrol (1ª RFEF)

SD Logroñés (2ª RFEF) - Real Racing Club de Santander (2ª)

UD Logroñés (2ª RFEF) - Ponferradina (1ª)

Sámano (2ª RFEF) - RC Deportivo La Coruña (2ª).

Real Murcia (1ª RFEF) - Antequera (1ª RFEF).

Guadalajara (1ª RFEF) - Cacereño (1ª RFEF)

