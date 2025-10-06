Fútbol
Copa de la Reina
Osasuna-Badalona y Alaves-Levante, en la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina
EITB
Los dos equipos vascos recibirán a rivales que compiten en la Liga F Moeve. Las eliminatorias tendrán lugar el 4, 5 o 6 de noviembre.
Las eliminatorias se jugarán entre el 4 y el de noviembre. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Osasuna-Badalona eta Alaves-Levante, Erregina Kopako hirugarren kanporaketan
Osasuna se enfrentará al Badalona y el Alavés jugará contra el Levante en la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026. Así lo ha deparado el sorteo que ha tenido lugar este lunes por la tarde, en Madrid.
De esta forma, los dos equipos vascos que entraban en el sorteo recibirán, en esta tercera ronda de la Copa, a dos conjuntos que compiten en la Liga F Moeve. Las eliminatorias tendrán lugar entre el 4 y el 6 de noviembre, a partido único.
Estos son todos los partidos de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026:
Osasuna-Badalona
Alavés-Levante
Sporting Huelva-Madrid CF
Guiniguada Apolinario-Deportivo
Sport Extremadura-Alhama
Oviedo-Sevilla
Europa-DUX Logroño
Valencia-Espanyol