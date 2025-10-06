Fútbol Copa de la Reina Osasuna-Badalona y Alaves-Levante, en la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina EITB Publicado: 06/10/2025 17:14 (UTC+2) Última actualización: 06/10/2025 17:30 (UTC+2) Los dos equipos vascos recibirán a rivales que compiten en la Liga F Moeve. Las eliminatorias tendrán lugar el 4, 5 o 6 de noviembre. Las eliminatorias se jugarán entre el 4 y el de noviembre. Foto: Europa Press. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Osasuna-Badalona eta Alaves-Levante, Erregina Kopako hirugarren kanporaketan

Osasuna se enfrentará al Badalona y el Alavés jugará contra el Levante en la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026. Así lo ha deparado el sorteo que ha tenido lugar este lunes por la tarde, en Madrid.

De esta forma, los dos equipos vascos que entraban en el sorteo recibirán, en esta tercera ronda de la Copa, a dos conjuntos que compiten en la Liga F Moeve. Las eliminatorias tendrán lugar entre el 4 y el 6 de noviembre, a partido único.

Estos son todos los partidos de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026:

Osasuna-Badalona

Alavés-Levante

Sporting Huelva-Madrid CF

Guiniguada Apolinario-Deportivo

Sport Extremadura-Alhama

Oviedo-Sevilla

Europa-DUX Logroño

Valencia-Espanyol