Fútbol Fichaje Javi Gracia Javi Gracia ficha por el Watford EITB Publicado: 08/10/2025 17:38 (UTC+2) Última actualización: 08/10/2025 17:38 (UTC+2) El entrenador navarro vuelve al equipo en el que trabajó entre enero de 2018 y septiembre de 2019; en esa etapa, Gracia llevó al Watford a la final de la FA Cup. Sustituye a Paulo Pezzolano, con el objetivo de ascender a la Premier League. Javi Gracia. Imagen: Europa Press

El entrenador navarro Javi Gracia ha fichado por el Watford, según ha comunicado, este miércoles, el club inglés. Gracia vuelve, así, al equipo en el que trabajó entre enero de 2018 y septiembre de 2019; en esa etapa, el navarro llevó al Watford a la final de la FA Cup. Ahora, sustituye a Paulo Pezzolano, con el objetivo de ascender a la Premier League.

El Watford, que ha tenido 16 entrenadores en la última década, ha decidido en apenas unas horas despedir al uruguayo, pese a haber conseguido siete de los últimos nueve puntos en la Championship (Segunda División inglesa), y ser el tercer mejor equipo de la categoría en casa. Sin embargo, la Directiva, que no se caracteriza por tener paciencia con sus técnicos, ha optado por echar a Pezzolano por diferencias internas con él.

Javi Gracia logró la permanencia en dos temporadas consecutivas, y lo llevó a la final de la FA Cup por segunda vez en su historia y primera en 35 años, cayendo goleado por el Manchester City de Pep Guardiola. Tras un mal inicio de la temporada 2019-2020, el técnico fue despedido.