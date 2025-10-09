Fútbol Cese El Real Oviedo destituye a Veljko Paunovic como entrenador EITB Publicado: 09/10/2025 19:57 (UTC+2) Última actualización: 09/10/2025 20:54 (UTC+2) Paunovic es el primer entrenador destituido en LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026. El serbio logró, en junio, que el Real Oviedo ascendiera a Primera División; en las primeras ocho jornadas, el equipo asturiano ha sumado seis puntos. Veljko Paunovic Whatsapp

El Real Oviedo ha destituido a su entrenador Veljko Paunovic, este jueves; así, el equipo asturiano es el primero de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026 que cesa a su entrenador.

Paunovic logró, en junio, que el Real Oviedo ascendiera a Primera División; en las primeras ocho jornadas, el equipo asturiano ha sumado seis puntos, y ocupa, actualmente, la decimoséptima posición en la clasificación.

El Real Oviedo ha expresado su agradecimiento a Veljko Paunovic y a su cuerpo técnico, "por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo".