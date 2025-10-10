Fútbol Copa del Rey Horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey EITB Publicado: 10/10/2025 12:49 (UTC+2) Última actualización: 10/10/2025 13:16 (UTC+2) Nueve equipos de Euskal Herria toman parte en la primera ronda de la Copa del Rey de la temporada 2025-26, que tendrá lugar entre el 28 y el 30 de octubre, a partido único. La primera eliminatoria se jugará entre el 28 y el 30 de octubre. Foto: Europa Press. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Errege Kopako lehen kanporaketako ordutegiak

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer los horarios de todos los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-2026.

La primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 incluirá las eliminatorias Getxo-Alavés, un derbi, SD Negreira-Real Sociedad y Sant Jordi-Osasuna, en lo que respecta a los equipos vascos de Primera División.

Además, los demás conjuntos de Euskal Herria que han entrado en el sorteo participarán en las siguientes eliminatorias: Náxara-Eibar, Numancia-Arenas, Valle de Egüés-Andorra, Mutilvera-Zaragoza y Portugalete-Valladolid.

Los partidos se disputarán el 28, 29 y 30 de octubre, a partido único.

ELIMINATORIAS DE LA 1ª RONDA:

Martes 28 de octubre

SD Negreira (Regional) - Real Sociedad (1ª) (21:00)

Miércoles, 29 de octubre

CD Sant Jordi (Regional) - Osasuna (1ª) (19:00)

Mutilvera (2ª RFEF) - Real Zaragoza (2ª) (19:00)

Náxara (2ª RFEF) - Eibar (2ª) (20:00)

Numancia (2ª RFEF) - Arenas Club (1ª RFEF) (20:00)

Portugalete (3ª RFEF) - Real Valladolid (2ª) (20:00)

Jueves, 30 de octubre

Getxo (Regional) - Alavés (1ª) (20:00)

Valle de Egüés (3ª RFEF) - Andorra (2ª) (19:30)