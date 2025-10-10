Fútbol
Copa del Rey
Horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey
EITB
Nueve equipos de Euskal Herria toman parte en la primera ronda de la Copa del Rey de la temporada 2025-26, que tendrá lugar entre el 28 y el 30 de octubre, a partido único.
La primera eliminatoria se jugará entre el 28 y el 30 de octubre. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Errege Kopako lehen kanporaketako ordutegiak
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer los horarios de todos los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-2026.
La primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 incluirá las eliminatorias Getxo-Alavés, un derbi, SD Negreira-Real Sociedad y Sant Jordi-Osasuna, en lo que respecta a los equipos vascos de Primera División.
Además, los demás conjuntos de Euskal Herria que han entrado en el sorteo participarán en las siguientes eliminatorias: Náxara-Eibar, Numancia-Arenas, Valle de Egüés-Andorra, Mutilvera-Zaragoza y Portugalete-Valladolid.
Los partidos se disputarán el 28, 29 y 30 de octubre, a partido único.
ELIMINATORIAS DE LA 1ª RONDA:
Martes 28 de octubre
SD Negreira (Regional) - Real Sociedad (1ª) (21:00)
Miércoles, 29 de octubre
CD Sant Jordi (Regional) - Osasuna (1ª) (19:00)
Mutilvera (2ª RFEF) - Real Zaragoza (2ª) (19:00)
Náxara (2ª RFEF) - Eibar (2ª) (20:00)
Numancia (2ª RFEF) - Arenas Club (1ª RFEF) (20:00)
Portugalete (3ª RFEF) - Real Valladolid (2ª) (20:00)
Jueves, 30 de octubre
Getxo (Regional) - Alavés (1ª) (20:00)
Valle de Egüés (3ª RFEF) - Andorra (2ª) (19:30)