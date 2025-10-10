Fútbol Copa de la Reina Horarios de la 3ª eliminatoria de la Copa de la Reina EITB Publicado: 10/10/2025 16:29 (UTC+2) Última actualización: 10/10/2025 16:33 (UTC+2) Osasuna jugará el martes 4 de noviembre ante el Levante Badalona, a las 19:00, mientras que el Alavés lo hará el miércoles 5 contra el Levante, a la misma hora. La 3ª eliminatoria se jugará entre el 4 y el 6 de noviembre. Foto: RFEF. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Erregina Kopako 3. kanporaketako ordutegiak

Este viernes se han asignado los horarios de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina. Así, Osasuna jugará el martes 4 de noviembre ante el Levante Badalona, a las 19:00, mientras que el Alavés lo hará el miércoles 5 contra el Levante, a la misma hora.

Los ocho enfrentamientos se repartirán entre los días 4 y 6 de noviembre. Los duelos se disputarán a partido único y en el campo del conjunto de menor categoría, además de no haber duelos entre conjuntos de la misma división.

Así queda el cuadro de la 3ª eliminatoria:

Martes, 4 de noviembre:

Osasuna-Badalona (19:00)

Oviedo-Sevilla (19:00)

Miércoles, 5 de noviembre:

Alavés-Levante (19:00)

Sport Extremadura-Alhama (19:00)

Guiniguada Apolinario-Deportivo (19:00)

Europa-DUX Logroño (19:00)

Jueves, 6 de noviembre:

Sporting Huelva-Madrid CF (19:00

Valencia-Espanyol (21:00)