Cerrar

Fútbol

Copa de la Reina

Horarios de la 3ª eliminatoria de la Copa de la Reina

EITB

Osasuna jugará el martes 4 de noviembre ante el Levante Badalona, a las 19:00, mientras que el Alavés lo hará el miércoles 5 contra el Levante, a la misma hora.

  • La 3ª eliminatoria se jugará entre el 4 y el 6 de noviembre. Foto: RFEF.

    La 3ª eliminatoria se jugará entre el 4 y el 6 de noviembre. Foto: RFEF.

Euskaraz irakurri: Erregina Kopako 3. kanporaketako ordutegiak

Noticias (2)

Este viernes se han asignado los horarios de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina. Así, Osasuna jugará el martes 4 de noviembre ante el Levante Badalona, a las 19:00, mientras que el Alavés lo hará el miércoles 5 contra el Levante, a la misma hora.

Los ocho enfrentamientos se repartirán entre los días 4 y 6 de noviembre. Los duelos se disputarán a partido único y en el campo del conjunto de menor categoría, además de no haber duelos entre conjuntos de la misma división.

Así queda el cuadro de la 3ª eliminatoria:

Martes, 4 de noviembre:

Osasuna-Badalona (19:00)

Oviedo-Sevilla (19:00)

Miércoles, 5 de noviembre:

Alavés-Levante (19:00)

Sport Extremadura-Alhama (19:00)

Guiniguada Apolinario-Deportivo (19:00)

Europa-DUX Logroño (19:00)

Jueves, 6 de noviembre:

Sporting Huelva-Madrid CF (19:00

Valencia-Espanyol (21:00)

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online