Fútbol
Copa de la Reina
Horarios de la 3ª eliminatoria de la Copa de la Reina
La 3ª eliminatoria se jugará entre el 4 y el 6 de noviembre. Foto: RFEF.
Euskaraz irakurri: Erregina Kopako 3. kanporaketako ordutegiak
Este viernes se han asignado los horarios de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina. Así, Osasuna jugará el martes 4 de noviembre ante el Levante Badalona, a las 19:00, mientras que el Alavés lo hará el miércoles 5 contra el Levante, a la misma hora.
Los ocho enfrentamientos se repartirán entre los días 4 y 6 de noviembre. Los duelos se disputarán a partido único y en el campo del conjunto de menor categoría, además de no haber duelos entre conjuntos de la misma división.
Así queda el cuadro de la 3ª eliminatoria:
Martes, 4 de noviembre:
Osasuna-Badalona (19:00)
Oviedo-Sevilla (19:00)
Miércoles, 5 de noviembre:
Alavés-Levante (19:00)
Sport Extremadura-Alhama (19:00)
Guiniguada Apolinario-Deportivo (19:00)
Europa-DUX Logroño (19:00)
Jueves, 6 de noviembre:
Sporting Huelva-Madrid CF (19:00
Valencia-Espanyol (21:00)