Fútbol Clasificación Mundial 2026 Mikel Oyarzabal marca en la victoria de España ante Georgia (2-0) Agencias | EITB Publicado: 12/10/2025 11:50 (UTC+2) Última actualización: 12/10/2025 12:11 (UTC+2) El jugador de la Real marcó en el minuto 63, en un partido en el que fue titular junto a Unai Simón, Martín Zubimendi y Mikel Merino. Mikel Oyarzabal celebra su gol con España. Foto: Efe.

Euskaraz irakurri: Mikel Oyarzabalek Espainiaren bigarren gola egin du Georgiaren aurkako garaipenean (2-0)

Mikel Oyarzabal marcó el segundo gol de la victoria de España ante Georgia (2-0) disputado el Elche. Un triunfo que consolida a la selección de Luis de la Fuente en el liderato del grupo y que le acerca de forma casi definitiva al próximo Mundial.

El jugador txuri-urdin tuvo además otra ocasión clara en los primeros minutos, tras una asistencia de Yeremy, pero su remate de cabeza, casi bajo palos, se marchó alto.

Guiada por Pedri, la selección española dominó el partido de principio a fin y solo las intervenciones del portero Giorgi Mamardashvili y la mala puntería de los delanteros de Luis de la Fuente impidieron ver más goles.

El gol que abrió el marcador llegó en el minuto 24 tras una genialidad de Pedri, que colgó el balón en el área por encima de la defensa para que Le Normand le regalara el gol a Yeremy Pino.