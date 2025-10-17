Cerrar

Goles de LaLiga Hypermotion

Los goles de todos los partidos de la 10ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la décima jornada de LaLiga Hypermotion.

  • LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 10. jardunaldiko golak eta laburpenak

Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 10ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026.

Andorra-Granada (0-0)

Ceuta-Mirandés

Zaragoza-Cultural Leonesa

Real Sociedad B-Huesca

Leganés-Málaga

Castellón-Albacete

Valladolid-Sporting

Córdoba-Almería

Racing Santander-Deportivo

Las Palmas-Eibar

Cádiz-Burgos

