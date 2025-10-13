Cerrar

Fútbol

Take Kubo

Take Kubo Nominado a mejor jugador de Asia este 2025

El jugador Nipón ha sido nominado al premio que entrega la AFC (confederación Asiática de fútbol) al mejor jugador Asiático.

  • Take Kubo

    Take Kubo

Euskaraz irakurri: Take Kubo 2025ko asiako jokalari onenaren sarirako izendatua izan da

Take Kubo ha sido nominado al premio de mejor jugador asiático de este año 2025. Junto con el jugador de la Real Sociedad, la AFC ha nominado al iraní Mehdi Taremi y al surcoreano  Kang In-lee.

Según ha informado la Real Sociedad la gala de los "AFC Awards" se celebrará este jueves en Riyadh (Arabia Saudí).

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online