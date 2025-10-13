Fútbol
Take Kubo
Take Kubo Nominado a mejor jugador de Asia este 2025
El jugador Nipón ha sido nominado al premio que entrega la AFC (confederación Asiática de fútbol) al mejor jugador Asiático.
-
Take Kubo
Euskaraz irakurri: Take Kubo 2025ko asiako jokalari onenaren sarirako izendatua izan da
Take Kubo ha sido nominado al premio de mejor jugador asiático de este año 2025. Junto con el jugador de la Real Sociedad, la AFC ha nominado al iraní Mehdi Taremi y al surcoreano Kang In-lee.
Según ha informado la Real Sociedad la gala de los "AFC Awards" se celebrará este jueves en Riyadh (Arabia Saudí).