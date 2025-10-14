Fútbol Alta El jugador del Eibar Sergio Cubero tiene el alta tras un traumatismo craneal EITB Publicado: 14/10/2025 19:32 (UTC+2) Última actualización: 14/10/2025 19:37 (UTC+2) Sergio Cubero evoluciona favorablemente del traumatismo craneal que sufrió el pasado domingo en el encuentro ante el Castellón, según ha informado el equipo Guipuzcoano. Sergio Cubero, Imagen: SD Eibar Web Oficial Whatsapp

Euskaraz irakurri: Sergio Cubero Eibarreko jokalariak alta jaso du garun-kraneal traumatismoaren ostean

El lateral del Eibar Sergio Cubero sufrió un traumatismo craneoencefálico tras un choque de cabeza con un contrario en un lance del juego, el domingo, en el partido ante el Castellón, e inmediatamente fue trasladado al hospital de Mendaro para evaluar su estado de salud.

Tras permanecer en observación y someterse a las primeras exploraciones médicas, fue dado de alta y pudo regresar a su domicilio para descansar.

El club armero ha informado que evoluciona favorablemente y seguirá siendo evaluado por el equipo médico del club.