Julen Lopetegui logra que Catar se clasifique para el Campeonato del Mundo de fútbol de 2026 EITB Publicado: 15/10/2025 17:29 (UTC+2) Última actualización: 15/10/2025 17:29 (UTC+2) El entrenador vasco es el seleccionador de Catar desde el pasado mes de mayo. El martes, su equipo, al derrotar a Emiratos Árabes Unidos por 2-1, ha asegurado su billete para el Mundial, que tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México.

El entrenador vasco Julen Lopetegui ha conseguido que la selección de Catar, a la que dirige desde el pasado mes de mayo, se clasifique para el Campeonato del Mundo de fútbol de 2026, que tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.

El martes, Catar, al derrotar a la selección de Emiratos Árabes Unidos, por 2-1, aseguró el primer puesto del grupo A en la cuarta ronda de la fase de clasificación de Asia para el campeonato. De esta manera, Catar jugará su segundo Campeonato del Mundo, después de disputar el de 2022.

Julen Lopetegui, en su trayectoria como entrenador, ha dirigido, además de a la selección de Catar, al Oporto, al Real Madrid, al Sevilla, al Wolverhampton y al West Ham United y a la selección de España.