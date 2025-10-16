Cerrar

Fútbol

Recaida

Orri Óskarsson ha recaído de su lesión muscular en el muslo de la pierna izquierda

EITB

Las pruebas realizadas por los médicos de la Real Sociedad han confirmado la recaida del delantero islandes.

  • Orri Óskarsson, IMAGEN: REALAREN WEB OFIZIALA

    Orri Óskarsson, IMAGEN: REALAREN WEB OFIZIALA

Vídeos (2)

Orri Óskarsson ha recaído de su lesión muscular en el muslo de la pierna izquierda. Las pruebas realizadas por los médicos de la Real Sociedad han confirmado la recaída del del delantero islandes. La evolución del jugador marcará su regreso a los terrenos de juego.

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online