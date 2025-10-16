Fútbol Recaida Orri Óskarsson ha recaído de su lesión muscular en el muslo de la pierna izquierda EITB Publicado: 16/10/2025 20:31 (UTC+2) Última actualización: 16/10/2025 21:16 (UTC+2) Las pruebas realizadas por los médicos de la Real Sociedad han confirmado la recaida del delantero islandes. Orri Óskarsson, IMAGEN: REALAREN WEB OFIZIALA Whatsapp

Orri Óskarsson ha recaído de su lesión muscular en el muslo de la pierna izquierda. Las pruebas realizadas por los médicos de la Real Sociedad han confirmado la recaída del del delantero islandes. La evolución del jugador marcará su regreso a los terrenos de juego.