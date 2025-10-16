Fútbol
Recaida
EITB
Orri Óskarsson, IMAGEN: REALAREN WEB OFIZIALA
Orri Óskarsson ha recaído de su lesión muscular en el muslo de la pierna izquierda. Las pruebas realizadas por los médicos de la Real Sociedad han confirmado la recaída del del delantero islandes. La evolución del jugador marcará su regreso a los terrenos de juego.