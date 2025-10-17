Fútbol
Las porteras Nanclares y Astralaga, convocadas para semifinales de la Liga de Naciones
Jugarán la ida contra Suecia el día 24 (Málaga) y la vuelta el día 28 (Suecia).
Nanclares y Astralaga. Montaje: EITB
Euskaraz irakurri: Nanclares eta Astralaga atezainak Nazioen Ligako finalerdietarako deitu dituzte
Las porteras del Athletic Club Adriana Nanclares y Eunate Astralaga -esta última cedida en el Eibar- han sido citadas por seleccionadora española, Sonia Bermúdez, para las semifinales de la Liga de Naciones contra Suecia, el día 24 en Málaga y el día 28 en Gotemburgo (Suecia).
Las 23 jugadoras convocadas son las siguientes:
Porteras: Cata Coll, Adriana Nanclares, Eunate Astralaga.
Defensas: Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Mapi León, María Méndez, Jana Fernández, Lucía Corrales.
Centrocampistas: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi.
Delanteras: Mariona Cladentey, Jenni Hermoso, Esther González, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Eva Navarro, Cristina Martín-Prieto.