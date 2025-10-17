Fútbol Conflicto Los futbolistas protestarán este fin de semana por el partido que LaLiga quiere llevar a Estados Unidos AGENCIAS | EITB Publicado: 17/10/2025 20:42 (UTC+2) Última actualización: 17/10/2025 20:42 (UTC+2) Los futbolistas harán un plante de 15 segundos al inicio de cada encuentro para mostrar su rechazo a que el Villarreal-Barcelona se dispute en Miami, según ha anunciado este viernes la AFE. Javier Tebas, presidente de LaLiga. Foto de archivo: EITB Whatsapp

Euskaraz irakurri: Futbolariek protesta egingo dute asteburu honetan Ligak AEBra eraman nahi duen partidagatik

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha anunciado este viernes que, antes de cada partido correspondiente a la 9ª jornada de Primera División, los jugadores protestarán de forma simbólica "por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga" sobre la posibilidad de disputar el Villarreal-Barcelona en Miami (Estados Unidos) el 20 de diciembre.

Empezando por el Real Oviedo-Espanyol de este viernes, tendrán 15 segundos iniciales de plantón por parte de los jugadores, que no disputarán el balón durante ese periodo. El sindicato ha añadido que ha decidido mantener al margen de la protesta a los futbolistas del Barcelona y del Villarreal para "evitar que la acción pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club".

Además, la AFE ha señalado que, ante las permanentes negativas, rechaza un proyecto que no cuenta "con la aprobación de los protagonistas principales" y exige a la creación de una mesa de negociación "en la que se comparta toda la información" y características del proyecto.

Asimismo, añade que desea que se atiendan las necesidades de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual.