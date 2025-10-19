Fútbol Liga F Moeve Edna Imade lidera la cómoda victoria de la Real en Ipurua (0-3) G. P. A. | EITB Publicado: 19/10/2025 14:29 (UTC+2) Última actualización: 19/10/2025 15:53 (UTC+2) Las armeras han logrado aguantar al conjunto txuri-urdin en la primera mitad, pero tras el descanso, Edna, con un doblete, ha dejado encarrilada la victoria. Lavogeze ha marcado el definitivo 0-3 en el último minuto del partido. 1:27 Whatsapp

La Real Sociedad ha vencido 0-3 al Eibar este domingo en Ipurua, gracias a un doblete de Edna Imade y al gol que ha marcado Claire Lavogeze en el último minuto del partido, aunque para entonces ya estaba todo más que decidido.

El conjunto txuri-urdin se ha impuesto con autoridad, mientras que las armeras siguen sin romper su mala racha en Ipurua, donde no han conseguido ganar en lo que va de temporada.

La Real ha dominado la primera parte, pero el equipo local ha logrado aguantar bien tras realizar un gran trabajo defensivo y con la clara intención de desgastar a su rival para con el paso de los minutos buscar su oportunidad.

Sin embargo, el partido ha cambiado tras el descanso. La colegiada ha señalado un claro penalti cometido por Alimata Belem, tras revisarlo en el VAR, y la máxima goleadora txuri-urdin, Edna Imade, aprovechó para adelantar a su equipo en el marcador.

Imade, en estado de gracia en este inicio de temporada, ha sentenciado en el tramo final del encuentro con su segundo tanto, esta vez con un gran cabezazo tras un saque de esquina de Jacinto.

Ya en tiempo de descuento, la francesa Lavogez, recién entrada en el campo, estableció el definitivo 0-3 para las visitantes.

Con esta victoria, la Real se sitúa en las plazas que dan acceso a la Liga de Campeones, mientras que el Eibar se coloca a tres puntos del descenso.