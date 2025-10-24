Cerrar

Fútbol

Goles de LaLiga Hypermotion

Los goles de todos los partidos de la 11ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la undécima jornada de LaLiga Hypermotion.

  • LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 11. jardunaldiko golak eta laburpenak

Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 11ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026.

Huesca-Las Palmas (1-1)

Cultural Leonesa-Ceuta

Albacete-Córdoba

Eibar-Leganés

Granada-Cádiz

Burgos-Real Sociedad B

Mirandés-Racing Santander

Málaga-Andorra

Sporting-Zaragoza

Almería-Castellón

Deportivo-Valladolid

