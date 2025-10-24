Fútbol
Goles de LaLiga Hypermotion
Los goles de todos los partidos de la 11ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026
EITB MEDIA
Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la undécima jornada de LaLiga Hypermotion.
-
LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media
Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 11. jardunaldiko golak eta laburpenak
Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 11ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026.
Huesca-Las Palmas (1-1)
Cultural Leonesa-Ceuta
Albacete-Córdoba
Eibar-Leganés
Granada-Cádiz
Burgos-Real Sociedad B
Mirandés-Racing Santander
Málaga-Andorra
Sporting-Zaragoza
Almería-Castellón
Deportivo-Valladolid