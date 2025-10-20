Fútbol 13ª jornada El derbi Osasuna-Real Sociedad de LaLiga EA Sports se jugará el sábado 22 de noviembre, a las 18:30 horas EITB Publicado: 20/10/2025 14:50 (UTC+2) Última actualización: 20/10/2025 14:52 (UTC+2) Tendrá lugar en el contexto de la decimotercera jornada de competición, en la que, el mismo día, el Alavés recibirá al Celta, a las 14:00 horas, y el Athletic visitará al FC Barcelona, a las 16:15 horas. Barrenetxea y Torró, en el derbi de la pasada temporada. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: EA Sports Ligako Osasuna-Reala derbia azaroaren 22an jokatuko dute, larunbatez, 18:30ean

El derbi vasco Osasuna-Real Sociedad de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026 se va a jugar el sábado 22 de noviembre, a las 18:30 horas, tal y como ha informado LaLiga este lunes. El partido tendrá lugar en el contexto de la decimotercera jornada de competición, en la que, el mismo día, sábado 22, el Alavés recibirá al Celta, a las 14:00 horas, y el Athletic visitará al FC Barcelona, a las 16:15 horas.

De esta forma, el tercer derbi vasco de LaLiga 2025-2026, que enfrentará en El Sadar a Osasuna y Real Sociedad, ya tiene fecha. Antes de que llegue ese encuentro, Osasuna, dentro del Campeonato de Liga, jugará el próximo domingo, 26 de octubre, como local, ante el Celta (18:30 horas), visitará al Real Oviedo el lunes 3 de noviembre (21:00 horas), y jugará en el Sánchez-Pizjuán, ante el Sevilla, el 8 de noviembre, sábado, a las 16:15 horas. La Real, por su parte, juega en Anoeta contra el Sevilla este viernes, 24 de octubre (21:00 horas), recibe al Athletic, en otro derbi, el sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas, y se enfrenta al Elche, en el Martínez Valero, el viernes 7 de noviembre, a las 21:00 horas.