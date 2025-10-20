Fútbol Euskal Selekzioa-Palestina Las entradas para el Euskal Selekzioa–Palestina se pondrán a la venta este jueves Publicado: 20/10/2025 19:41 (UTC+2) Última actualización: 20/10/2025 19:47 (UTC+2) La Federación Vasca de Fútbol pondrá en marcha la venta de entradas para el encuentro Euskal Selekzioa-Palestina, que busca movilizar a la afición por una causa humanitaria. Euskal Selekzioa. Irudia: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioa-Palestina partidarako sarrerak ostegun honetan jarriko dira salgai

La afición vasca ya tiene fecha para asegurarse su lugar en uno de los encuentros más simbólicos del calendario. A partir de este jueves, a las 10:00 horas, se podrán adquirir las entradas para el duelo entre Euskal Selekzioa y Palestina.

El esperado partido, que se disputará el 15 de noviembre a las 20:00 en San Mamés, tendrá un marcado carácter solidario: la recaudación de la venta de entradas se destinará a una ONG que desarrolla labores humanitarias en Gaza. Los precios oscilarán entre los 20,5 y los 31,5 euros, según la ubicación dentro del estadio, e incluirán gastos de gestión.

La compra se realizará exclusivamente a través de un banner habilitado en la web oficial de la Federación Vasca de Fútbol (www.euskadifutbol.eus).