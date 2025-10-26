Fútbol LaLiga EA Sports Goles, polémica y mejores jugadas del clásico Real Madrid-Barcelona (2-1) Agencias | EITB Publicado: 26/10/2025 18:43 (UTC+1) Última actualización: 26/10/2025 19:25 (UTC+1) Mbappé y Bellingham para los merengues y Fermín para los culés han sido los goleadores del partido. Bellingham remata a gol ante Szczesny. Foto: Efe. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Real Madril-Bartzelona (2-1): golak, polemika eta jokaldirik onenak

Victoria del Real Madrid ante el Barcelona en el Clásico entre ambos equipos disputado en el Santiago Bernabéu en la 10ª jornada de LaLiga EA Sports. El partido lo ha tenido todo: goles, polémica y tangana final entre los jugadores de ambos equipos.

En el minuto 3, el colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior.

En el 12, Mbappé marcó, pero el gol no fue válido por partir en posición de fuera de juego.

Sí subió el que el propio Mbappé marcó en el minuto 22 (1-0).

El empate del Barça llegó en el 38 por medio de Fermín López tras una pérdida en salida de balón del turco Arda Güler (1-1).

En el 43, Jude Bellingham marcó el segundo de los de Xabi Alonso (2-1).

En el minuto 45, Mbappé volvió a marcar pero el gol no subió al marcador por fuera de juego.

En la segunda parte, penalti a favor del Real Madrid que el árbitro señaló tras consultar el VAR y paradón de Szczesny al lanzamiento de Mbappé.

El partido terminó con una tarjeta roja para Pedri (por doble amarilla) y una tangana final entre los banquillos de ambos equipos.