Los goles de todos los partidos de la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.
LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media
Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 12. jardunaldiko golak eta laburpenak
Racing Santander-Real Sociedad B
Cultural Leonesa-Mirandés
Leganés-Burgos
Albacete-Huesca
Almería-Eibar
Andorra-Cádiz
Córdoba-Ceuta
Sporting-Las Palmas
Castellón-Málaga
Zaragoza-Deportivo
Valladolid-Granada