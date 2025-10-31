Cerrar

Goles de LaLiga Hypermotion

Los goles de todos los partidos de la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.

  • LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 12. jardunaldiko golak eta laburpenak

Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026.

Racing Santander-Real Sociedad B

Cultural Leonesa-Mirandés

Leganés-Burgos

Albacete-Huesca

Almería-Eibar

Andorra-Cádiz

Córdoba-Ceuta

Sporting-Las Palmas

Castellón-Málaga

Zaragoza-Deportivo

Valladolid-Granada

