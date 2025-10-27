Fútbol Valle de Egües Copa del Rey El Egüés podrá disputar por primera vez un partido de Copa del Rey en su propio estadio EITB Publicado: 27/10/2025 20:28 (UTC+1) Última actualización: 27/10/2025 20:28 (UTC+1) El Egüés podrá disputar por primera vez, el próximo jueves, contra el Andorra, un partido de la Copa del Rey en su propio campo de fútbol, tras las obras de mejora realizadas este verano en sus instalaciones. Valle de Egües Whatsapp

Euskaraz irakurri: Eguesek lehen aldiz jokatu ahalko du Errege Kopako partida bat bere zelaian

Las reformas acometidas por el Ayuntamiento del Valle, entre ellas la renovación del césped, la mejora del sistema de riego y alumbrado, la instalación de nuevos marcadores, la adaptación de accesos y el traslado de los banquillos a la banda de la grada principal, han permitido que la RFEF dé el visto bueno definitivo.

De esta forma, destaca el club navarro en un comunicado, por primera vez en la historia, el Egüés podrá vivir en su propio campo un encuentro de la Copa del Rey, lo que es "un hito para el club y para el municipio".

Hasta ahora, el Egüés tenía que disputar sus partidos de Copa en los campos de otros clubes, como el de la UD Mutilvera, que el próximo 29 de octubre se enfrentará al Real Zaragoza en esta competición.