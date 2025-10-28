Fútbol
1. RFEF
Joseba Etxeberria deja de ser entrenador del Real Murcia
EITB
El entrenador vasco no seguirá como técnico del Real Murcia, que ocupa, actualmente, la decimonovena plaza en la clasificación del grupo 2 de Primera RFEF.
Joseba Etxeberria, IMAGEN: @SDEibar
Euskaraz irakurri: Joseba Etxeberriak Murtziako entrenatzailea izateari utzi dio
Joseba Etxeberria ha dejado de ser entrenador del Real Murcia este martes, tal y como ha anunciado el club presidido por Felipe Moreno, y el técnico guipuzcoano abandona el banquillo del conjunto murciano con su equipo como decimonoveno y penúltimo clasificado del grupo 2 de Primera RFEF; así, ocupa zona de descenso a Segunda RFEF, muy lejos del objetivo del ascenso a Segunda División.
Etxeberria, de 48 años, llegó al banquillo del Real Murcia el 3 de julio, ocupando la vacante dejada por Fran Fernández. Etxeberria ha sido víctima del nefasto arranque de temporada de su equipo, que ha sumado siete puntos en nueve jornadas.