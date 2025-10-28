Fútbol 1. RFEF Joseba Etxeberria deja de ser entrenador del Real Murcia EITB Publicado: 28/10/2025 18:08 (UTC+1) Última actualización: 28/10/2025 18:08 (UTC+1) El entrenador vasco no seguirá como técnico del Real Murcia, que ocupa, actualmente, la decimonovena plaza en la clasificación del grupo 2 de Primera RFEF. Joseba Etxeberria, IMAGEN: @SDEibar Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Joseba Etxeberriak Murtziako entrenatzailea izateari utzi dio

Joseba Etxeberria ha dejado de ser entrenador del Real Murcia este martes, tal y como ha anunciado el club presidido por Felipe Moreno, y el técnico guipuzcoano abandona el banquillo del conjunto murciano con su equipo como decimonoveno y penúltimo clasificado del grupo 2 de Primera RFEF; así, ocupa zona de descenso a Segunda RFEF, muy lejos del objetivo del ascenso a Segunda División.

Etxeberria, de 48 años, llegó al banquillo del Real Murcia el 3 de julio, ocupando la vacante dejada por Fran Fernández. Etxeberria ha sido víctima del nefasto arranque de temporada de su equipo, que ha sumado siete puntos en nueve jornadas.