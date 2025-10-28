Fútbol
Errege Kopa
Cinco equipos vascos jugarán el miercoles la primera eliminatoria de la Copa del Rey
EITB
Los equipos vascos comenzarán esta semana su andadura por la Copa del Rey; en total, son nueve equipos que disputarán ocho eliminatorias diferentes. De los nueve equipos, cinco juegan el miercoles.
Ante Budimir Osasuna; IMAGEN: EFE
Euskaraz irakurri: Bost euskal taldek jokatuko dute asteazkenean Errege Kopako lehen kanporaketa
Cinco equipos vascos jugarán este miércoles, 29 de octubre, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026. Después de que la Real Sociedad haya disputado, el martes, su encuentro ante el Negreira, el miércoles llega el turno para Osasuna, Mutilvera, Eibar, Arenas Club y Portugalete. Estos son los horarios en que van a comenzar sus partidos:
Miércoles, 29 de octubre
CD Sant Jordi (Regional) - Osasuna (1ª) (19:00)
Mutilvera (2ª RFEF) - Real Zaragoza (2ª) (19:00)
Náxara (2ª RFEF) - Eibar (2ª) (20:00)
Numancia (2ª RFEF) - Arenas Club (1ª RFEF) (20:00)
Portugalete (3ª RFEF) - Real Valladolid (2ª) (20:00)
El jueves, en cambio, jugarán tres equipos vascos: Getxo y Alavés, que disputarán un derbi, y Valle de Egüés. Estos son los horarios:
Jueves, 30 de octubre
Getxo (Regional) - Alavés (1ª) (20:00)
Valle de Egüés (3ª RFEF) - Andorra (2ª) (19:30)