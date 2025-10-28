Fútbol Errege Kopa Cinco equipos vascos jugarán el miercoles la primera eliminatoria de la Copa del Rey EITB Publicado: 28/10/2025 19:52 (UTC+1) Última actualización: 28/10/2025 20:48 (UTC+1) Los equipos vascos comenzarán esta semana su andadura por la Copa del Rey; en total, son nueve equipos que disputarán ocho eliminatorias diferentes. De los nueve equipos, cinco juegan el miercoles. Ante Budimir Osasuna; IMAGEN: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bost euskal taldek jokatuko dute asteazkenean Errege Kopako lehen kanporaketa

Cinco equipos vascos jugarán este miércoles, 29 de octubre, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026. Después de que la Real Sociedad haya disputado, el martes, su encuentro ante el Negreira, el miércoles llega el turno para Osasuna, Mutilvera, Eibar, Arenas Club y Portugalete. Estos son los horarios en que van a comenzar sus partidos:

Miércoles, 29 de octubre

CD Sant Jordi (Regional) - Osasuna (1ª) (19:00)

Mutilvera (2ª RFEF) - Real Zaragoza (2ª) (19:00)

Náxara (2ª RFEF) - Eibar (2ª) (20:00)

Numancia (2ª RFEF) - Arenas Club (1ª RFEF) (20:00)

Portugalete (3ª RFEF) - Real Valladolid (2ª) (20:00)

El jueves, en cambio, jugarán tres equipos vascos: Getxo y Alavés, que disputarán un derbi, y Valle de Egüés. Estos son los horarios:

Jueves, 30 de octubre

Getxo (Regional) - Alavés (1ª) (20:00)

Valle de Egüés (3ª RFEF) - Andorra (2ª) (19:30)