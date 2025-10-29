Fútbol Copa del Rey El Portugalete elimina al Valladolid y se clasifica para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey EITB Publicado: 29/10/2025 23:05 (UTC+1) Última actualización: 29/10/2025 23:10 (UTC+1) El equipo vizcaíno, de Tercera RFEF, ha ganado por 1-0 a su rival, de Segunda División, y, así, continúa en el campeonato. El Arenas y la Mutilvera han quedado fuera de la competición, tras perder, respectivamente, ante el Numancia (3-0) y el Zaragoza (1-3). Los jugadores del Portugalete celebran el gol de Xabi Gómez. Foto: Club Portugalete. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Portugaletek Valladolid kanporatu du, eta Errege Kopako bigarren kanporaketarako sailkatu da

El Portugalete se ha clasificado para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, en tanto que el Arenas y la Mutilvera han quedado fuera del campeonato en la primera eliminatoria, este miércoles por la noche. En concreto, el Portugalete ha ganado al Valladolid, por 1-0, el Arenas ha perdido contra el Numancia, por 3-0, y la Mutilvera ha caído ante el Zaragoza, por 1-3.

En este contexto, el Portugalete ha conseguido firmar una de las sorpresas de la primera eliminatoria de la Copa, dado que, siendo un equipo de Tercera RFEF, ha dejado fuera a un rival, el Valladolid, de Segunda División. En la Florida, donde la afición del conjunto vizcaíno ha empujado de manera sobresaliente a sus jugadores, Xabi Gómez, en el minuto 57, ha marcado el gol que ha dado la clasificación al Portugalete.

En Los Pajaritos, el Arenas, de Primera RFEF, no ha podido ante el Numancia, de Segunda RFEF. El equipo soriano, con goles de Javi Bonilla, en el minuto 68, de penalti, de Jony, en el minuto 73, y de Juancho, en el minuto 76, ha eliminado al Arenas, que se ha venido abajo en apenas ocho minutos del segundo tiempo.

En el Municipal Valle de Aranguren, la Mutilvera, de Segunda RFEF, ha sido superado por el Zaragoza, de Segunda División. Con el gol en propia puerta de Roncal, el equipo aragonés se ha puesto por delante, en el minuto 14, y ha ampliado su ventaja en los minutos 25 y 78, por mediación de Juan Sebastián y de Kenan Kodro. En el minuto 88, Goñi ha marcado el gol de la Mutilvera, que ha sido despedido por su hinchada con una gran ovación.

Así las cosas, el Portugalete estará en el sorteo del próximo 11 de noviembre, junto a, de momento, la Real Sociedad, Osasuna y el Eibar, en lo que respecta a los equipos vascos.