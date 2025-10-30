Fútbol Copa del Rey El Valle de Egüés cae con claridad ante el Andorra (1-5), y queda eliminado de la Copa del Rey EITB Publicado: 30/10/2025 21:39 (UTC+1) Última actualización: 30/10/2025 21:51 (UTC+1) El Andorra, que entrena Ibai Gómez y compite en LaLiga Hypermotion, ha marcado dos goles en el primer tiempo, y ha sentenciado en la segunda mitad. Hasier Iriarte, de penalti, en el minuto 70, ha hecho el gol del Valle de Egüés. Equipo inicial en esta eliminatoria. Foto: Valle de Egüés. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Eguesibarrek ezin izan du Andorraren aurka (1-5), eta Errege Kopatik kanpo gelditu da

El Valle de Egüés ha quedado eliminado de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, en la primera eliminatoria, tras perder, por 1-5, ante el Andorra, en el Municipal de Sarriguren, este jueves por la noche. Hasier Iriarte, en el minuto 70, de penalti, ha marcado el gol del Valle de Egüés, que suponía el 1-4 provisional.

Así las cosas, el Andorra, que entrena Ibai Gómez y compite en LaLiga Hypermotion, ha sido superior al Valle de Egüés, de Tercera RFEF, y ha obtenido el pase a la segunda eliminatoria de la Copa. Martín Merquelanz ha hecho el 0-1, en el minuto 28, y Alex Petxarroman, en el 44, ha firmado el 0-2; ya en la segunda parte, Manu Nieto, en el 61, ha hecho el 0-3, y Uzkudun, en el 67, el 0-4. Hasier ha sido el autor del gol del equipo navarro, que ha visto cómo Martí Vilà, en el minuto 83, ha cerrado el marcador.

A pesar de la derrota, Sarriguren ha vivido una gran noche de fútbol, con un excelente ambiente; la afición del Valle de Egüés ha empujado sin descanso a sus jugadores, que se han vaciado ante un rival superior.