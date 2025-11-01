Fútbol LaLiga EA Sports La Real se impone al Athletic en un derbi frenético (3-2) I. G. | EITB Publicado: 01/11/2025 20:37 (UTC+1) Última actualización: 01/11/2025 22:03 (UTC+1) Brais y Guedes han adelantado dos veces a los txuri-urdin, pero Guruzeta y Navarro han igualado el marcador. Gorrotxategi ha marcado el gol de la victoria. Vivian y Brais en una jugada del partido. Foto: EFE Whatsapp

La Real Sociedad se ha llevado por 3-2 el derbi vasco contra el Athletic Club disputado este sábado en Anoeta, en el partido de la 11ª jornada de LaLiga EA Sports.

El primer cuarto de hora del partido ha sido muy intenso, con ambos equipos presionando alto y apretando encima al rival, pero sin llegar a poner a prueba ni a Remiro ni a Simón. Soler ha realizado entonces el primer tiro a puerta con una volea mordida que ha obligado a intervenir al portero rojiblanco. Al de poco, Oyarzabal ha tenido una de las mejores ocasiones de los txuri-urdin, pero, con todo a favor, su zurdazo se ha ido fuera.

Mientras, los rojiblancos han tenido algo más de dominio con el balón, pero les han faltado ideas en los últimos metros. Guruzeta ha probado con un cabezazo lejano que se ha ido fuera.

En los últimos minutos de la primera mitad, la Real se ha servido de una contra para abrir el marcador: centro de Barrenetxea, que toca Oyarzabal, y Brais marca a la segunda, tras parar Unai el primer disparo (1-0).

La reacción del Athletic no se ha hecho esperar, y Gorosabel ha hecho una buena internada por la banda para después dejársela a Guruzeta y este marcara el empate (1-1).

Nada más comenzar la segunda parte, Guedes ha aprovechado un fallo defensivo del Athletic para volver a adelantar a la Real (2-1).

Los recién entrados Kubo y Zakharyan han marcado el tercer gol tras una jugada combinada, pero ha sido invalidado por fuera de juego del japonés.

Laporte ha podido igualar el marcador tras un centro de Navarro, pero no ha acertado en darle con la cabeza al balón.

A falta de diez minutos, Vivian ha peinado el balón a gol, Remiro la ha parado, pero Navarro ha estado atento al rechace para marcar (2-2).

Ya en el descuento, Gorrotxategi ha marcado el gol de la victoria reventando el balón a la escuadra (3-2).