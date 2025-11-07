Fútbol Goles de LaLiga EA Sports Los goles de todos los partidos de la 12ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026 EITB MEDIA Publicado: 07/11/2025 21:31 (UTC+1) Última actualización: 07/11/2025 21:31 (UTC+1) Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la 12ª jornada de LaLiga EA Sports. LaLiga EA Sports. Imagen: EITB Media Whatsapp

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 12. jardunaldiko golak eta laburpenak

Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 12ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Elche-Real Sociedad

Girona-Alavés

Sevilla-Osasuna

Atlético-Levante

Espanyol-Villarreal

Athletic-Oviedo

Rayo-Real Madrid

Valencia-Betis

Mallorca-Getafe

Celta-Barcelona