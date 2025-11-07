Fútbol
Goles de LaLiga Hypermotion
Los goles de todos los partidos de la 13ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026
EITB MEDIA
Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la 13ª jornada de LaLiga Hypermotion.
-
LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media
Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 13. jardunaldiko golak eta laburpenak
Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 13ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026.
Mirandés-Sporting
Real Sociedad B-Leganés
Huesca-Andorra
Eibar-Albacete
Deportivo-Cultural Leonesa
Málaga-Córdoba
Las Palmas-Racing Santander
Ceuta-Almería
Granada-Zaragoza
Cádiz-Valladolid
Burgos-Castellón