Fútbol LaLiga EA Sports El derbi Alavés-Real Sociedad de la 15ª jornada de LaLiga EA Sports se jugará el 6 de diciembre EITB Publicado: 03/11/2025 20:37 (UTC+1) Última actualización: 03/11/2025 20:37 (UTC+1) El derbi vasco que se disputará en Mendizorrotza tendrá lugar en sábado, el mismo día que el Athletic-Atlético Madrid, en San Mamés. Osasuna jugará el lunes 8 de diciembre, ante el Levante en El Sadar. Alaves-Reala; IMAGEN: EFE

Euskaraz irakurri: EA Sports Ligako 15. jardunaldiko Alaves-Reala partidua abenduaren 6an 16:15etan jokatuko da

El derbi vasco Alavés-Real Sociedad de la 15ª jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026 se jugará el 6 de diciembre, sábado, a las 16:15 horas, en Mendizorrotza, tal y como ha anunciado LaLiga este lunes.

El encuentro entre el Alavés y la Real Sociedad, así, está previsto para el mismo día en que ha sido programado el choque Athletic-Atlético Madrid, que comenzará, en San Mamés, a las 21:00 horas. Osasuna, por su parte, jugará el lunes 8 de diciembre, a las 21:00 horas, ante el Levante en El Sadar.