Fútbol Ingresado en Barcelona El mutrikuarra Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, estable tras sufrir un infarto EITB Media Publicado: 04/11/2025 22:09 (UTC+1) Última actualización: 04/11/2025 22:24 (UTC+1) Garagarza está despierto, estable y fuera de peligro. Desde el entorno del director deportivo periquito piden la máxima discreción y el mayor respeto a la privacidad del dirigente de la entidad catalana.

Euskaraz irakurri: Fran Garagarza mutrikuarra, Espanyoleko kirol-zuzendaria, egonkor dago bihotzekoa izan ondoren

El director deportivo del Espanyol, el mutrikuarra Fran Garagarza, ha sufrido un infarto y está estable e ingresado en un hospital de Barcelona, según han confirmado a EFE fuentes de su entorno este martes por la noche.

Garagarza está despierto, estable y fuera de peligro. Desde el entorno del director deportivo periquito piden la máxima discreción y el mayor respeto a la privacidad del dirigente de la entidad catalana.

De momento, por motivos de privacidad, no se ha trasladado ningún plazo sobre su recuperación. En cualquier caso, desde su entorno han insistido en que el director deportivo del Espanyol está fuera de peligro tras sufrir el infarto.