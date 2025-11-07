Fútbol
Clasificación Mundial 2026
De la Fuente convoca a Simón, Vivian, Laporte, Remiro y Oyarzabal para los próximos partidos de España
EITB
En la lista del seleccionador también están Martín Zubimendi y Mikel Merino, ambos del Arsenal. La selección española se enfrentará a Georgia el sábado 15 de noviembre en Tiflis y, tres días después, el martes 18, recibirá a Turquía en La Cartuja de Sevilla.
Martin Zubimendi, también convocado, celebrando un gol con España. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: De la Fuentek Simon, Vivian, Laporte, Remiro eta Oyarzabal deitu ditu Espainiaren hurrengo partidetarako
Los jugadores del Athletic Unai Simón, Dani Vivian y Aymeric Laporte y los futbolistas de la Real Sociedad Álex Remiro y Mikel Oyarzabal han sido incluidos en la convocatoria para los próximos partidos de la Selección.
Los exrealistas Martín Zubiomendi y Mikel Merino, ambos en el Arsenal actualmente, también han sido convocados.
El regreso de Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López junto a la llamada a Pablo Fornals, son las novedades en España de la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para medirse a Georgia y Turquía en los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026.
La selección española se enfrentará a Georgia el sábado 15 de noviembre en Tiflis y, tres días después, el martes 18, recibirá a Turquía en La Cartuja de Sevilla. Ambos encuentros se disputarás a las 20:45 horas.
La lista de España para la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026 la integran:
PORTEROS
Unai Simón (Athletic Club)
David Raya (Arsenal/ING)
Álex Remiro (Real Sociedad)
DEFENSAS
Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
Pedro Porro (Tottenham/ING)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Dani Vivian (Athletic Club)
Aymeric Laporte (Athletic Club)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Marc Cucurella (Chelsea/ING)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)
CENTROCAMPISTAS
Martín Zubimendi (Arsenal/ING)
Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE)
Fabián Ruiz (PSG/FRA)
Mikel Merino (Arsenal/ING)
Álex Baena (Atlético de Madrid)
Pablo Fornals (Betis)
Fermín López (Barcelona)
DELANTEROS
Lamine Yamal (Barcelona)
Dani Olmo (Barcelona)
Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)
Ferran Torres (Barcelona)
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
Samu Aghehowa (Oporto/POR)
Borja Iglesias (Celta)