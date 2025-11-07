Fútbol Clasificación Mundial 2026 De la Fuente convoca a Simón, Vivian, Laporte, Remiro y Oyarzabal para los próximos partidos de España EITB Publicado: 07/11/2025 12:16 (UTC+1) Última actualización: 07/11/2025 12:43 (UTC+1) En la lista del seleccionador también están Martín Zubimendi y Mikel Merino, ambos del Arsenal. La selección española se enfrentará a Georgia el sábado 15 de noviembre en Tiflis y, tres días después, el martes 18, recibirá a Turquía en La Cartuja de Sevilla. Martin Zubimendi, también convocado, celebrando un gol con España. Imagen: EITB. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: De la Fuentek Simon, Vivian, Laporte, Remiro eta Oyarzabal deitu ditu Espainiaren hurrengo partidetarako

Los jugadores del Athletic Unai Simón, Dani Vivian y Aymeric Laporte y los futbolistas de la Real Sociedad Álex Remiro y Mikel Oyarzabal han sido incluidos en la convocatoria para los próximos partidos de la Selección.

Los exrealistas Martín Zubiomendi y Mikel Merino, ambos en el Arsenal actualmente, también han sido convocados.

El regreso de Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López junto a la llamada a Pablo Fornals, son las novedades en España de la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para medirse a Georgia y Turquía en los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026.

La selección española se enfrentará a Georgia el sábado 15 de noviembre en Tiflis y, tres días después, el martes 18, recibirá a Turquía en La Cartuja de Sevilla. Ambos encuentros se disputarás a las 20:45 horas.

La lista de España para la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026 la integran:

PORTEROS

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal/ING)

Álex Remiro (Real Sociedad)

DEFENSAS

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Pedro Porro (Tottenham/ING)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Dani Vivian (Athletic Club)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

CENTROCAMPISTAS

Martín Zubimendi (Arsenal/ING)

Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE)

Fabián Ruiz (PSG/FRA)

Mikel Merino (Arsenal/ING)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Pablo Fornals (Betis)

Fermín López (Barcelona)

DELANTEROS

Lamine Yamal (Barcelona)

Dani Olmo (Barcelona)

Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)

Ferran Torres (Barcelona)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Samu Aghehowa (Oporto/POR)

Borja Iglesias (Celta)