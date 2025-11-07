Fútbol Euskal Selekzioa vs. Palestina Jagoba Arrasate convoca a 22 jugadores para el partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina EITB Publicado: 07/11/2025 15:58 (UTC+1) Última actualización: 07/11/2025 16:53 (UTC+1) La tricolor se enfrentará a Palestina el próximo 15 de noviembre, a las 20:30 horas, en San Mamés. Jagoba Arrasate, entrenador de la Euskal Selekzioa. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jagoba Arrasatek 22 jokalari deitu ditu Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidarako

El seleccionador de la Euskal Selekzioa, Jagoba Arrasate, ha convocado a 22 jugadores de cara al partido que la selección vasca disputará ante Palestina el próximo sábado, 15 de noviembre, en San Mamés.

Mikel Jauregizar (Athletic), Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) o Borja Sainz (Oporto) son algunos de los nombres destacados en la convocatoria de Jagoba Arrasate, donde también hay bajas importantes como Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Barrenetxea, Álex Remiro, Unai Simón, Dani Vivian o los hermanos Williams.

Esta es la lista de Jagoba Arraste:

Porteros

- Aitor Fernández (Osasuna)

- Unai Marrero (Real Sociedad)

Defensas

- Andoni Gorosabel (Athletic)

- Álvaro Núñez (Elche)

- Aritz Elustondo (Real Sociedad)

- Unai García (Panetolikos)

- Iñigo Lekue (Athletic)

- Igor Zubeldia (Real Sociedad)

- Unai Elgezabal (Levante)

- Aihen Muñoz (Real Sociedad)

Centrocampistas

- Jon Gorrotxategi (Real Sociedad)

- Oier Zarraga (Udinese)

- Ander Guevara (Alavés)

- Hugo Rincón (Girona)

- Jon Guridi (Alavés)

- Mikel Jauregizar (Athletic)

- Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic)

- Kike Barja (Osasuna)

Delanteros

- Nico Serrano (Athletic)

- Iván Martín (Girona)

- Gorka Guruzeta (Athletic)

- Borja Sainz (Porto)

