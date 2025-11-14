Cerrar

Fútbol

Goles de LaLiga Hypermotion

Los goles de todos los partidos de la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026

EITB MEDIA

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion.

  • LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media

    LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 14. jardunaldiko golak eta laburpenak

Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026.

Valladolid-Las Palmas

Albacete-Andorra

Castellón-Real Sociedad B

Racing-Granada

Ceuta-Leganés

Sporting-Eibar

Almería-Cádiz

Córdoba-Deportivo

Mirandés-Burgos

Zaragoza-Huesca

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online